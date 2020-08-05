ЦСКА подписал пятилетний контракт с Адольфо Гайчем

«ПФК ЦСКА договорился с аргентинским клубом „Сан-Лоренсо“ о переходе 21-летнего форварда Адольфо Гайча», — говорится в сообщении. Клуб уточнил, что спортсмен успешно прошел медицинское обследование.

В прошлом году молодой футболист впервые выступил за национальную сборную Аргентины. Там он сыграл только один матч.

В прошлом сезоне Гайч принял участие в 13 матчах в составе своей команды «Сан-Лоренсо». На его счету пять забитых мячей и одна результативная передача.

Во сколько трансфер игрока обошелся московскому клубу, не уточняется.