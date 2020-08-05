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    05 августа 2020, 19:31

    ЦСКА подписал пятилетний контракт с Адольфо Гайчем

    Анатолий Минкин

    Бывший нападающий аргентинского клуба «Сан-Лоренсо» Адольфо Гайч перешел в московский ЦСКА. Контракт с 21-летним игроком подписали на пять лет. Об этом сообщила пресс-служба столичного клуба.

    «ПФК ЦСКА договорился с аргентинским клубом „Сан-Лоренсо“ о переходе 21-летнего форварда Адольфо Гайча», — говорится в сообщении. Клуб уточнил, что спортсмен успешно прошел медицинское обследование.

    В прошлом году молодой футболист впервые выступил за национальную сборную Аргентины. Там он сыграл только один матч.

    В прошлом сезоне Гайч принял участие в 13 матчах в составе своей команды «Сан-Лоренсо». На его счету пять забитых мячей и одна результативная передача.

    Во сколько трансфер игрока обошелся московскому клубу, не уточняется.

    Новости SMI.FM