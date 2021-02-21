ЦСКА победил в матче Кубка России

ЦСКА на своем поле выиграл со счетом 2:0 у «СКА-Хабаровск» в матче 1/8 финала Кубка России. Встреча состоялась на стадионе «ВЭБ-Арена».

Счет в матче открыл Ильзат Ахметов на 39-й минуте. Для 23-летнего полузащитника этот гол стал дебютным в нынешнем сезоне на внутренней арене. В составе гостей на 52-й минуте красную карточку получил Владислав Брагин. При решении удалить игрока главный судья Василий Казарцев воспользовался помощью системы видеоассистента рефери (VAR), сообщил ТАСС.

В составе ЦСКА впервые на поле вышел венесуэлец Саломон Рондон, он на 56-й минуте заменил Илью Шкурина. 31-летний форвард перешел в ЦСКА из китайского клуба «Далянь Ифан», подписав контракт 15 февраля до конца сезона. Ранее Рондон уже выступал в России за казанский «Рубин» в сезоне-2012/2014 и за петербургский «Зенит» в 2014–2015 годах.

ЦСКА провел третий матч против «СКА-Хабаровск». В 2017 году оба матча высшего дивизиона чемпионата России завершились в пользу москвичей — 2:0, 4:2.

Соперник ЦСКА по четвертьфиналу определится по итогам жеребьевки 23 февраля. В субботу путевку в четвертьфинал завоевали тульский «Арсенал» и московское «Динамо».