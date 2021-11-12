ЦСКА оштрафовали за пиротехнику и ругательства болельщиков на матче с «Сочи»

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц рассказал, что команда ЦСКА была оштрафована на сумму 50 тысяч рублей за оскорбительные высказывания фанатов на матче против «Сочи». Об этом сообщил ТАСС.

Кроме того, московский клуб получил штраф в размере 10 тысяч рублей за использование болельщиками пиротехники, написала «Политика сегодня».

«Принято оштрафовать ЦСКА на 10 тысяч рублей за использование болельщиками пиротехники. За скандирование оскорбительных выражений болельщиками клуб оштрафован на 50 тысяч рублей», — рассказал Григорьянц.

Встреча команд прошла 6 ноября на сочинском стадионе «Фишт» и завершилась победой команды Владимира Федотова со счетом 4:1.