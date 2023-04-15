Спорт 15 апреля 2023, 19:19 ЦСКА одержал победу над «Уралом» в матче РПЛ ЦСКА победил «Урал» со счетом 2:1 и вышел на третье место в РПЛ РИА «Новости»

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ЦСКА одержал победу над «Уралом» в рамках матча 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча команд завершилась со счетом 2:1.

Игрок Антон Заболотный забил гол на 13-й минуте, затем на 59-й отличился Федор Чалов, реализовав пенальти.

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Мяч со стороны хозяев забил Рай Влут, успешно реализовавший одиннадцатиметровый удар.

ЦСКА по итогам игры занял третью строчку в турнирной таблице РПЛ с 44 очками в активе. У «Урала» 12-е место с 25 баллами. Лидером чемпионата России является «Зенит» (54 очка).

В следующем туре ЦСКА примет «Локомотив» 23 апреля в 19:30 по московскому времени. В этот же день «Уралу» предстоит сыграть дома с «Ростовом».

Петербургский «Зенит» одержал победу над московским «Локомотивом» в матче 22-го тура чемпионата России по футболу. Для «Зенита» победа стала первой за последние шесть лет, он возглавил турнирную таблицу с 54 баллами.