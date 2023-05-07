Спорт 07 мая 2023, 19:18 ЦСКА одержал победу над «Оренбургом» в домашнем матче РПЛ в Москве Футболисты ЦСКА обыграли «Оренбург» в столице и поднялись на второе место в РПЛ РИА «Новости»

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Столичный ЦСКА переиграл «Оренбург» в матче 2-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Игра завершилась со счетом 2:0, сообщило РИА «Новости».

Встреча состоялась в Москве 7 мая. Победителями со счетом 2:1 вышли армейцы.

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Защитник ЦСКА Игорь Дивеев на восьмой минуте забил первый гол, а нападающий Федор Чалов отметился мячом на 87-й минуте. В составе «Оренбурга» результативный удар на свой счет записал Степан Оганесян (90+4). Перед началом матча игроки почтили минутой молчания память погибших в годы Великой Отечественной войны.

Игра началась с символического удара по мячу, который нанес Николай Иванович Герасимов — 96-летний ветеран. Он участвовал в освобождении Югославии, Венгрии, Чехословакии и Австрии. Получил орден Отечественной войны II степени и многочисленные медали.

Ранее футболисты клуба «Химки» надели на матч футболки с портретами ветеранов. Так игроки команды поучаствовали в акции «Бессмертный полк».