Спорт 19 марта 2023, 22:12 ЦСКА обыграл «Зенит» в РПЛ впервые с 2018 года ЦСКА впервые с 2018 года победил «Зенит» в матче чемпионата России Публичное достояние

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Футбольный клуб ЦСКА обыграл с петербургский «Зенит» со счетом 1:0. Встреча команд прошла в Москве в рамках матча 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

На исход тура повлиял заброшенный на 72-й минуте мяч Федора Чалова. Повреждение на 34-й минуте получил защитник столичной команды Игорь Дивеев. Его заменили на Кирилла Набабкина.

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ЦСКА уступал «Зениту» в матчах Российской премьер-лиги шесть раз. Последний раз армейцы проигрывали «сине-бело-голубым» в ноябре 2018 года.

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Таким образом, ЦСКА набрал 35 очков и занял пятое место в турнирной таблице РПЛ. У «Зенита» 48 баллов, он располагается на первой строчке.

Футбольный клуб «Ахмат» ранее разгромил самарские «Крылья Советов». Встреча закончилась со счетом 1:0. Гол в ворота соперников на 46-й минуте забил хавбек Артем Тимофеев.

Кубок России сезона-2022/23 проходит по двум разным сеткам — это «Путь регионов» и «Путь РПЛ». В финальном матче ожидаются игры победителей каждого из них.