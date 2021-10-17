ЦСКА обыграл «Урал» в матче РПЛ

ЦСКА обыграл екатеринбургский «Урал» в матче 11-го тура РПЛ. Встреча на «Екатеринбург Арене» закончилась со счетом 1:0 в пользу москвичей.

Единственный гол на 52-й минуте забил нападающий Чидер Эджуке. Лучшим игроком матча был признан защитник ЦСКА Яка Бийол.

Теперь ЦСКА обошел «Локомотив» и с 20 очками находится на четвертом месте в турнирной таблице, «Урал» с девятью очками расположился на 14-й строчке. Лидирует «Зенит» с 23 очками.

В следующем туре ЦСКА встретится с «Крыльями Советов» 23 октября, «Урал» 24 октября сыграет с «Ахматом».