ЦСКА обыграл «Црвену Звезду» в матче баскетбольной Евролиги

Российский ЦСКА на выезде победил сербскую «Црвену Звезду» в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги. Встреча закончилась со счетом 86:81 в пользу россиян.

Самым результативным игроком стал защитник армейцев Майк Джеймс, на счету которого 29 очков.

У хозяев 15 очков набрал Билли Бэрон, уточнило РИА «Новости». Встреча прошла в Белграде.

Баскетболист ЦСКА Никита Курбанов преодолел в матче с «Црвеной Звездой» барьер в 700 подборов, совершенных в Евролиге.

ЦСКА обыграл «Црвену Звезду» в пятый раз подряд. Последний раз сербы выигрывали у армейцев 29 декабря 2016 года. Тогда матч закончился со счетом 78:67.

Сейчас ЦСКА занимает четвертую строчку в турнирной таблице. «Црвена Звезда» находится на 13-й строчке.

В следующем матче российский ЦСКА примет 27 февраля испанскую «Барселону», сербы в тот же день сыграют на выезде с испанской «Басконией».