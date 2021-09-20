ЦСКА обыграл «Спартак» благодаря единственному году Заболотного

ЦСКА обыграл «Спартак» во время главного дерби страны в матче восьмого тура Российской премьер-лиги. Единственный гол за игру забил нападающий Антон Заболотный за несколько минут до конца встречи.

Весь первый тайм и больше половины второго тайма никто из футболистов не мог забить гол. В рамках встречи было несколько опасных моментов у ворот разных команд, но реализовать их так и не получилось. Единственный гол смог забить Антон Заболотный на 81-й минуте матча. Он смог обмануть вратаря красно-белых и забросить мяч в ближний угол.

Однако спустя 10 минут автор единственного гола за игру получил желтую карточку. Его удалили с поля после того, как он сбил Мозеса, потому что карточка оказалась второй — первое нарушение Заболотный сделал на 43-й минуте, наступив шипами на ногу Понсе.

Кром него, желтые карточки получили также Умяров, который сфолил на Дзагоеве, Бохинен за грубую игру против Умярова и Обляков, который сбил Бакеева. При этом никто из игроков не был удален, получив по одному нарушению.