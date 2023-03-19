Спорт 19 марта 2023, 20:43 ЦСКА обыграл «Локомотив» во втором раунде Кубка Гагарина Московский ЦСКА отыгрался с «Локомотивом» и одержал победу во втором раунде Кубка Гагарина РИА «Новости»

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Встреча хоккеистов московского ЦСКА и ярославского «Локомотива» во втором матче четвертьфинальной серии плей-офф закончилась победой столичной команды, которая подтвердила, что не зря остается действующим обладателем Кубка Гагарина.

Матч завершился с результатом 3:2. Первую шайбу в ворота москвичей забросил Денис Алексеев на четвертой минуте игры. Ярославцы удвоили счет благодаря точному удару Максима Березкина.

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В середине второго тайма ЦСКА начал отыгрываться. Первую шайбу в ворота соперника отправил Максим Мамин на 35-й минуте. Счет сравнял Даррен Диц, Михаил Григоренко обеспечил команду победой.

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ЦСКА повел в серии до четырех побед со счетом 2:0.

Следующий матч команд, которые представляют Западную конференцию в Континентальной хоккейной лиге, пройдет в Ярославле 21 марта.