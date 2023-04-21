Спорт 21 апреля 2023, 23:19 ЦСКА обыграл «Ак Барс» в третьем матче финала плей-офф КХЛ Хоккеисты ЦСКА обыграли «Ак Барс» в третьем матче финала плей-офф КХЛ со счетом 3:2 РИА «Новости»

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Хоккеисты столичного ЦСКА обыграли «Ак Барс» в третьем матче финальной серии Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на площадке армейцев. Хозяева льда победили казанцев со счетом 3:2.

В составе ЦСКА на 23-й минуте матча отличился Михаил Григоренко. Дальше в столичной команде шайбы забрасывали Максим Соркин (33) и Антон Слепышев (36). Казанцы распечатывали ворота армейцев на 23-й минуте матча (автором гола стал Дмитрий Воронков) и на 46-й минуте, когда забросил Александр Радулов.

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Благодаря этой победе ЦСКА вышли вперед в финальной серии со счетом 2-1. Очередной матч состоится в воскресенье, 23 апреля в Москве. Обладателем Кубка Гагарина станет та команда, которая одержит четыре победы.

На сегодняшнем хоккейном матче присутствовал вратарь футбольного клуба ЦСКА Игорь Акинфеев, сообщил RT. Компанию голкиперу армейцев составила супруга Екатерины и дети.