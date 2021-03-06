ЦСКА обыграл «Ахмат» в матче РПЛ

Армейцы Москвы обыграли клуб «Ахмат» из Грозного со счетом 2:0 в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Голы забили нападающий Саломон Рондон и полузащитник Никола Влашич.

Первым мяч в ворота грозненцев забил венесуэлец Рондон с пенальти на 38-й минуте игры. Во втором тайме, на 52-й минуте встречи, с передачи Рондона отличился Влашич.

Матч состоялся в Москве, на домашнем стадионе красно-синих. ЦСКА после этой победы закрепился на второй строчке турнирной таблицы. На счету армейцев 40 очков. «Сочи» отстает от ЦСКА на четыре балла, но у команды из Краснодарского края есть матч в запасе. «Ахмат» занимает 11-е место с 26 очками.

ЦСКА арендовал Рондона в феврале. Полузащитник московского клуба Константин Марадишвили рассказал на послематчевой пресс-конференции, что футболист из Венесуэлы быстро адаптировался в стане армейцев.