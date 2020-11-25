ЦСКА обвинил Черчесова в непрофессионализме из-за оскорбления футболистов

Тренер Станислав Черчесов раскритиковал футболистов после поражения сборной в матче против Сербии. В свою очередь, ЦСКА обвинил наставника в оскорблениях, которых профессиональный наставник себе не позволил бы.

«В спорте всегда было истиной, что профессиональный тренер именно себя считает виноватым в неудаче или поражении. А господин Черчесов не просто переходит на личности, но и считает себя вправе оскорблять людей. По отношению к нашему клубу это происходит уже не первый раз», — сообщила пресс-служба футбольного клуба.

На сайте ЦСКА напомнили, что раньше болельщики называли Черчесова не тренером, а физруком. Клуб заявил, что может соглашаться или не соглашаться с такими словами, но никогда не станет озвучивать это где-либо.

«Хотя его взгляд и взгляд футбольной общественности сильно разнятся. Похоже, что Черчесов до сих пор смотрит на футбольное поле из ворот», — заключили в ЦСКА.

Сборная Сербии 19 ноября разгромила российскую команду со счетом 5:0. После этого Черчесов заявил, что футболисты должны слушать тренера. Кроме того, он отметил, что предпочтет бездарного Антона Заболотного талантливому Федору Чалову, который «ничего не делает».