Спорт 21 мая 2023, 20:39 ЦСКА обратится в судейскую комиссию РФС после поражения в матче со «Спартаком» ЦСКА заявил о планах обратиться в ЭСК РФС по спорным эпизодам матча со «Спартаком» РИА «Новости»

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Московский ЦСКА планирует обратится в экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по итогам игры со «Спартаком». Об этом ТАСС сообщил директор по коммуникациям армейского клуба Кирилл Брейдо.

Столичный «Спартак» выиграл у ЦСКА в рамках 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 2:1. Главный арбитр Сергей Карасев показал красные карточки игроку «Спартака» Александру Соболеву и футболисту ЦСКА Виллиану Роше. На 90-й минуте Квинси Промес забил мяч армейцам после того, как сам не реализовал пенальти.

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«Беспредел. Конечно, будем обращаться в ЭСК», — отметил Брейдо.

По словам главного тренера ЦСКА Владимира Федотова, удаление Виллиана Роши его удивило.

После 28 матчей «Спартак» смог набрать 53 очка и занять третье место в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА с 54 очками расположилось на второй строчке. В следующем матче, 28 мая, «Спартаку» предстоит сыграть с «Пари Нижний Новгород», ЦСКА днем ранее на выезде выйдет на поле с «Краснодаром».