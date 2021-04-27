ЦСКА обнародовал заявление о нынешней ситуации в команде

Московские армейцы опубликовали на официальном сайте клуба заявление о ситуации, которая сложилась сейчас в клубе. Об этом сообщила «Газета.ru».

«В последние дни ряд журналистов и провокаторов нагнетают ситуацию и пытаются создать негативный фон вокруг клуба, дезинформируя болельщиков и футбольную общественность», — отмечается в заявлении. В ЦСКА заверили, что внутри команды нет никакого разлада, а трудности, наоборот, сплотили футболистов. Под заявлением подписалось руководство красно-синих, наставник Ивица Олич и капитан армейцев Игорь Акинфеев.