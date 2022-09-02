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02 сентября 2022, 17:08

ЦСКА объявил о переходе бразильца Роша

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Игроком московского ЦСКА стал бразильский футболист Виллиан Роша. Об этом сообщило ИА НСН.

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По данным информагентства, 27-летний футболист подписал с клубом соглашение, которое рассчитано до конца сезона-2024/25 с возможностью продления еще на 12 месяцев. Уточняется, что ранее Роша играл на позиции защитника за португальскую команду «Портимоненсе».

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