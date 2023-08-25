25 августа 2023, 21:21
ЦСКА не смог обыграть «Оренбург» в матче РПЛ
ЦСКА и «Оренбург» сыграли вничью со счетом 1:1 в матче РПЛ
Футболисты ЦСКА сыграли вничью с «Оренбургом» в чемпионате России. Встреча завершилась счетом 1:1, сообщили в Telegram-канале Российской Премьер-Лиги.
ЦСКА набрал 10 очков и расположился на пятом месте в турнирной таблице. В активе «Оренбурга» два балла, команда — на последней строчке. Матч состоялся в Оренбурге.
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В начале второго тайма гости из Москвы вышли вперед благодаря голу Мойзеса, однако на 70-й минуте хозяева отыгрались. Счет сравнял Лукас Вера.
Ранее в Химках завершился футбольный турнир среди детей 2011 года рождения на Кубок Игоря Акинфеева. Победителем стал клуб «Локомотив» из Москвы. Ребята получили трофей из рук знаменитого футболиста, рассказали в министерстве физической культуры и спорта Московской области.
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