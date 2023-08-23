Спорт 23 августа 2023, 13:55 ЦСКА накажут при нарушении условий дисквалификации голкипера IIHF: ЦСКА накажут в случае нарушения условий дисквалификации голкипера Федотова Maksim Konstantinov/GlobalLookPress

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Международная федерация хоккея (IIHF) откроет дисциплинарное дело в отношении ЦСКА, если московский клуб не отстранит от игр дисквалифицированного голкипера Ивана Федотова. Об этом РИА «Новости» сообщил президент федерации Люк Тардиф.

Он напомнил, что дисквалификация хоккеиста будет действовать четыре месяца начиная с 1 сентября, то есть до самого конца года. Кроме того, ЦСКА не сможет осуществлять международные трансферы до 10 августа 2024 года.

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По правилам IIHF, игрок не имеет права выступать в период дисквалификации.

«Если ЦСКА нарушит эти правила, то IIHF откроет в отношении клуба дисциплинарное дело», — заверил Тардиф.

ЦСКА подавал апелляцию на вердикт IIHF. Тем не менее Международная федерация хоккея отказала клубу в регистрации контракта с Федотовым на новый сезон КХЛ.

В прошлом году хоккеиста задержали сотрудники военкомата — его заподозрили в уклонении от воинской службы. Через год Федотов завершил службу и подписал контракт с ЦСКА.