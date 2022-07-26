ЦСКА и «Црвена Звезда» заинтересовались полузащитником «Сочи» Пруцевым

В сферу интересов московского «Спартака» и сербской «Црвены Звезды» попал хавбек «Сочи» Егор Пруцев. Об этом сообщил «Чемпионат».

«Руководство ЦСКА заинтересовано в Пруцеве, но шансы сербов выше, потому что полузащитник хочет попробовать себя в Европе», — цитирует инсайдера РИА ФАН.

Уточняется, что контракт Пруцева с «Сочи» рассчитан до конца июня 2024 года. В прошлом сезоне 19-летний футболист играл на правах аренды за «Нефтехимик». Он провел 13 матчей и записал в свой актив три гола и две результативные передачи.