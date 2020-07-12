ЦСКА и «Рубин» сыграли вничью в матче РПЛ

Московский ЦСКА на своем поле провел встречу с казанским «Рубином». Матч 28-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) завершился со счетом 1:1.

Встреча прошла в столице на «ВЭБ-Арене».

У ЦСКА гол забил Федор Чалов на 62-й минуте встречи, у гостей — Евгений Марков. Мяч в ворота ЦСКА попал на 87-й минуте, с пенальти. При этом для «Рубина» этот пенальти стал первым в текущем сезоне. Лучшим игроком матча признан Федор Чалов.

В турнирной таблице московский клуб идет на третьем месте — в его арсенале 47 очков. Беспроигрышная серия казанского «Рубина» составляет четыре матча, среди них две победы и две ничьи. Клуб занимает на девятое место в таблице. В его активе 34 очка.

Ранее стало известно, что футболисты московского «Локомотива» сыграли вничью с «Уфой». Таким образом, «Локомотив» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. Клуб набрал 51 очко в 28 матчах. «Уфа» расположилась на шестой строчке с 37 очками после 28 встреч.