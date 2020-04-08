ЦСКА договорился с игроками о понижении зарплат

По данным издания, с 19 по 31 марта выплаты будут снижены на 50%. Главным сторонником понижения зарплат среди футболистов ЦСКА стал голкипер Игорь Акинфеев.

К такой же договоренности со своими игроками пришли и другие клубы Российской Премьер-Лиги. В частности, «Зенит», «Динамо», «Спартак» и «Рубин».