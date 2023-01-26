26 января 2023, 18:50
«Црвена Звезда» присматривается к полузащитнику Коваленко
Сербская «Црвена Звезда» заинтересовалась хавбеком российской сборной и самарских «Крылышек» Александром Коваленко. Об этом сообщила «Свободная пресса» со ссылкой на профильные СМИ.
Источник рассказал, что скауты из «Црвены Звезды» специально приехали в Турцию, чтобы посмотреть на Коваленко во время тренировочного сборы. Уточняется, что футболист играет за самарский клуб на правах аренды. Права на игрока принадлежат «Сочи». Трансферную стоимость полузащитника оценивают в два с половиной миллиона евро.
Футбол
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