Спорт 05 декабря 2022, 22:12 Цорн допустил выход сборной России из группы при попадании на ЧМ-2022

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Бывший спортивный директор московского «Локомотива» Томас Цорн обсудил с «Матч ТВ» шансы российской сборной по футболу выйти из группы в случае попадания на чемпионат мира, который проходит в Катаре.

Цорн заметил, что в сборной России много хороших футболистов.

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«Я думаю, она бы смогла выйти из группы. Если посмотреть на сборную, которая сейчас есть, то там молодые качественные ребята, всегда способны показать характер», — процитировала Цорна «Политика Сегодня».

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В отборочном цикле к мундиалю сборной России удалось занять второе место. Она должна была сыграть стыковочные матчи с поляками, но ее отстранили от соревнований из-за событий на Украине.