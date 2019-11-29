Спортивная составляющая Евро-2020 находится под угрозой, потому что основная масса игроков групп уже знает своих соперников, написала «Газета.ru».

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«Я как сразу узнал о новом формате Евро, так сразу понял, что будет происходить нечто странное. Зачем ехать на эту жеребьевку, если половина команд уже знает, с кем сыграет? Все слишком навертели, накрутили», — отметил Мостовой.

Поэтому теперь он начинает смотреть на все с иронией.

К началу жеребьевки еще неизвестны четыре участника финального турнира. Сейчас потенциальные игроки уже разделены на четыре дивизиона. Сборной России из четвертой корзины могут попасться только те, кто уже прошел квалификацию, то есть Уэльс или Финляндия. При этом уже точно известно, что воспитанники тренера Станислава Черчесова встретятся с Бельгией и Данией.

Церемония жеребьевки пройдет в Бухаресте, Румыния.