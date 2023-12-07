Спорт 07 декабря 2023, 00:29 «Цепляюсь за жизнь». Фигуристка Ирина Слуцкая рассказала об инвалидности Чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Слуцкая стала инвалидом в 43 года РИА «Новости»

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Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Слуцкая рассказала, что в прошлом году получила инвалидность. Около 20 лет назад ей поставили диагноз «васкулит» — поражение стенок сосудов.

Фигуристка отметила, что тогда не знала, сможет ли вернуться в спорт, да и вообще — к нормальной жизни. Но после курса лечения ей удалось выиграть чемпионаты мира и Европы и получить «бронзу» на Олимпийских играх. А еще — стать матерью трех детей.

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«Я до сих пор принимаю определенные препараты, делаю уколы и, к сожалению, получила в прошлом году инвалидность. Но ничего, все равно цепляюсь за жизнь, хочу быть красивой и яркой», — рассказала Слуцкая агентству ТАСС.

Ранее Ирина Слуцкая назвала «полнейшим бредом» идею Федерации фигурного катания Канады изменить определение дуэта. Спортивные чиновники предложили называть пару мужчины и женщины просто партнерами А и В во избежание гендерной дискриминации. По словам фигуристки, это может привести к тому, что на лед в этой дисциплине начнут выходить однополые спортивные пары.