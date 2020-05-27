Центровой «Химок» Мозгов рассказал о жизни в самоизоляции

«Я — счастливчик, у нас дома есть двор, есть своя территория, где я могу пожарить мясо, курицу, шашлычок. Не дача, конечно, люди вокруг есть, но их мало — поселок небольшой и заселен не полностью», — признался центровой «Химок».

По его словам, рядом есть парк и новогорский лес, по которому он бегает или катается на велосипеде. В поселке еще есть баскетбольная площадка, но из-за распространения коронавируса ее закрыли.

«Хотя каюсь — возможно, нарушу правила и все-таки туда схожу», — добавил спортсмен.