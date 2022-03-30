Центровой баскетбольного «Зенита» Гудайтис сменит клуб

Литовский баскетболист «Зенита» Артурас Гудайтис принял решение сменить клуб. Спортсмен перейдет в итальянскую команду «Наполи». Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на пресс-службу российского клуба.

Контракт с «Наполи» будет действовать до конца нынешнего сезона. 29 марта состоится официальная пресс-конференция спортсмена в Неаполе. Там он поделится своими ожиданиями от игры в новой команде.

Контракт баскетболиста с «Зенитом» был рассчитан на два года. Он подписал его летом 2020-го.