Спорт 02 марта 2023, 16:46 Центр киберспорта откроют в Петербурге в 2024 году

Читать 360tv в

В Красногвардейском районе Петербурга на базе ГБОУ ДОД «Центр Физкультура и Здоровье» откроют Центр киберспорта. Об этом «Петербургскому дневнику» рассказали в пресс-службе районной администрации.

Новое заведение планируют открыть уже в следующем году на проспекте Наставников. По проекту, в здании обустроят спортивный зал для тренировок и соревнований. Кроме того, планируют шесть отдельных кабинетов. Их отведут под командные тренировки игроков. Также в Центре создадут удобные зоны для отдыха.

Реклама

«В этом году в помещении Центра будут завершены отделочные работы, в 2024 году запланировано доукомплектование техникой и открытие», — сказали в администрации Красногвардейского района.

Авторы: