Эксклюзив 26 марта 2023, 13:41 «Целеустремленный спортсмен». Бывший тренер сборной по фристайлу — об умершем Кротове Экс-тренер сборной по фристайлу Долгов: спортсмен Кротов был целеустремленным РИА «Новости»

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Чемпион мира 2021 года по лыжной акробатике Павел Кротов скончался в 30 лет, сообщила пресс-служба Федерации фристайла России. Причина смерти не сообщается. Бывший главный тренер сборной России по фристайлу Александр Долгов отметил, что Кротов был целеустремленным спортсменом.

«Целеустремленный спорстмен, с раннего возраста в спорте. Знаю, что у него травма была, он восстанавливался, собирался продолжить спортивную карьеру», — сообщил Долгов.

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Он добавил, что хорошо знал Кротова как спортсмена. О причинах и обстоятельствах его смерти бывшему тренеру ничего не известно.

Павла Кротова, участника сборной России по фристайлу в акробатике, не стало 25 марта. Кротов — призер чемпионата мира, победитель и призер этапов Кубка мира, участник зимних Олимпийских игр в 2014 и 2018 годах.