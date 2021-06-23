Фигуристка Леонова высказалась о шансах Трусовой на Олимпиаде

Фигуристка, серебряный призер чемпионата мира Алена Леонова поделилась мнением о своей коллеге Александре Трусовой, которой 23 июня исполнилось 17 лет. Об этом написала «Газета.ru».

Леонова сказала, что Трусовой пойдет на пользу возвращение к тренеру Этери Тутберидзе и так она добьется успеха.

«Когда только вышла троица Трусова — Щербакова — Косторная, было больше уверенности, что из них троих именно Саша быстрее доберется до Олимпиады. И сейчас мое мнение не поменялось, хотя, конечно, все будут бороться. Ей нужно быть на голову выше», — сказала спортсменка.

Она добавила, что у юной фигуристки железный характер, и скорее всего она сохранит форму и ее долго сможет выполнять фирменные четверные прыжки.