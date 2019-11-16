Трусова выйграла этап Гран-при в Москве

Орсер: Медведева хорошо подготовилась к Гран-при в Москве Подробнее

15-летняя россиянка в образе Дейенерис Бурерожденной со своей программой, поставленной на музыку из сериала «Игра престолов», победила на этапе Гран-при в Москве, получив 234,47 балла.

Она исполнила три четверных прыжка. При этом после прокатов коротких программ, Трусова была второй.

На втором месте оказалась Евгения Медведева, лидировавшая также по итогам короткой программы. Общая сумма ее баллов составила 225,76.

Третье место досталось американской фигуристке Мэрайи Белл с 205,67 баллами.

Ранее сообщалось, что российские фигуристы Виктория Синицына и Никита Кацалапов одержали победу на этапе Гран-при в Москве среди танцевальных пар.