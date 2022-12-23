Спорт 23 декабря 2022, 10:08 Трусова решила не участвовать в чемпионате России по фигурному катанию ФФККР: Трусова снялась с чемпионата России по медицинским показаниям РИА «Новости»

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Фигуристка Александра Трусова не будет участвовать в чемпионате России. Информация об этом появилась на сайте Федерации фигурного катания на коньках России.

По данным ФФКР, Трусова снялась с соревнований по медицинским показаниям. Никаких подробностей в пресс-службе не привели.

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Чемпионат России по фигурному катанию проходит в Красноярске. Состязания в женском одиночном катании в рамках первенства страны стартуют в пятницу.

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Александре Трусовой 18 лет. В 2021 году она стала бронзовым призером чемпионата мира, в 2020-м и 2021-м завоевала бронзу на чемпионате Европы. В 2019 году получила бронзовую медаль финала Гран-при. В 2019 и 2022 годах занимала второе место на ЧР, а в 2020-м и 2021-м стала бронзовым призером домашнего чемпионата.

На Олимпийский играх в Пекине в этом году Трусова завоевала серебряную медаль. После этого фигуристка заявляла, что уйдет из спорта, но позже на пресс-конференции пояснила, что сказала это на эмоциях.