    30 января 2020, 13:28

    Трусова прошла полную диагностику в больнице

    Анастасия Кременчугская

    Александра Трусова, бронзовая призерка чемпионата Европы в женском одиночном фигурном катании, прошла углубленное обследование в Центральной детской клинической больнице города Москвы. Об этом написала «Газета.ru» со ссылкой на Instagram-аккаунт лечебного учреждения.
    Трусова прошла полную диагностику в больнице

    Во время плановой диагностики никаких заболеваний или проблем со здоровьем у 15-летней фигуристки выявлено не было.

    «Очаровательная и улыбчивая Саша бодра и готова к новым достижениям, а мы, в свою очередь, от всей души поздравляем ее с бронзой и желаем крепкого здоровья и бодрости духа!» — говорится на странице клиники в соцсети.

    Напомним, Трусова принимала участие в чемпионате Европы-2020. Он проходил с 22 по 26 января в Австрии, город Граце. Там она заняла третье место и получила бронзовую медаль. Возможно, она не смогла добиться большего из-за падения с четверных прыжков в произвольной программе.

    Трусову обошли Алена Косторная, взяв золото, и Анна Щербакова, завоевавшая серебро.

    Бронзовая призерка чемпионата Европы тренируется в группе прославленного специалиста Этери Тутберидзе.