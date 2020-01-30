Трусова прошла полную диагностику в больнице

Во время плановой диагностики никаких заболеваний или проблем со здоровьем у 15-летней фигуристки выявлено не было.

«Очаровательная и улыбчивая Саша бодра и готова к новым достижениям, а мы, в свою очередь, от всей души поздравляем ее с бронзой и желаем крепкого здоровья и бодрости духа!» — говорится на странице клиники в соцсети.

Напомним, Трусова принимала участие в чемпионате Европы-2020. Он проходил с 22 по 26 января в Австрии, город Граце. Там она заняла третье место и получила бронзовую медаль. Возможно, она не смогла добиться большего из-за падения с четверных прыжков в произвольной программе.

Трусову обошли Алена Косторная, взяв золото, и Анна Щербакова, завоевавшая серебро.

Бронзовая призерка чемпионата Европы тренируется в группе прославленного специалиста Этери Тутберидзе.