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    22 октября 2021, 16:13

    Трусова получила травму перед первым этапом Гран-при в США

    Российская фигуристка Александра Трусова будет участвовать в первом этапе Гран-при, несмотря на травму ноги

    Полина Гребенщикова

    Российская фигуристка Александра Трусова получила травму ноги перед первым этапом Гран-при в США. Об этом сообщил Первый канал.

    Несмотря на травму, фигуристка намерена принять участие в Гран-при. Однако пока что травма не позволяет ей тренироваться в полную силу.

    Первый этап Гран-при пройдет с 23 по 25 октября в Лас-Вегасе, написали NEWS.ru.