Трусова получила травму перед первым этапом Гран-при в США

Российская фигуристка Александра Трусова получила травму ноги перед первым этапом Гран-при в США. Об этом сообщил Первый канал.

Несмотря на травму, фигуристка намерена принять участие в Гран-при. Однако пока что травма не позволяет ей тренироваться в полную силу.

Первый этап Гран-при пройдет с 23 по 25 октября в Лас-Вегасе, написали NEWS.ru.