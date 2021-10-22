Трусова получила травму перед первым этапом Гран-при в США
Российская фигуристка Александра Трусова будет участвовать в первом этапе Гран-при, несмотря на травму ноги
Российская фигуристка Александра Трусова получила травму ноги перед первым этапом Гран-при в США. Об этом сообщил Первый канал.
Несмотря на травму, фигуристка намерена принять участие в Гран-при. Однако пока что травма не позволяет ей тренироваться в полную силу.
Первый этап Гран-при пройдет с 23 по 25 октября в Лас-Вегасе, написали NEWS.ru.