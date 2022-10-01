Появились подробности повторного ухода Трусовой от Тутберидзе | 360°

Спорт 01 октября 2022, 23:34 Поделиться Telegram

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Viber Появились подробности повторного ухода Трусовой от Тутберидзе РИА «Новости»: Трусова обсудит уход от Тутберидзе с Федерацией фигурного катания 3 октября РИА «Новости»

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Российская фигуристка Александра Трусова 3 октября обсудит уход от тренера Этери Тутберидзе с Федерацией фигурного катания на коньках России (ФФККР). Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на близкий к ситуации источник.

Как ранее заявили журналисты, Трусова перешла от Тутберидзе к тренеру Светлане Соколовской. Причиной стал тяжелый режим тренировок и обострившиеся травмы. Свой уход спортсменка обсудит с федерацией в понедельник, 3 октября.

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Трусова начала работать с Тутберидзе в 2016 году. В сезоне 2020−2021 она ушла в академию Евгения Плющенко, но через какое-то время вернулась к первому тренеру.

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Соколовская тренирует олимпийского чемпиона 2022 года в командных соревнованиях Марка Кондратюка. Также ее подопечным является серебряный призер чемпионата Европы Александр Самарин. С первым фигуристом Трусова состоит в близких отношениях.

За время свой профессиональной спортивной карьеры Трусова завоевала серебро на Олимпиаде в Пекине. Также она получила две бронзовые медали чемпионатов Европы и взяла бронзу чемпионата мира 2021 года.

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