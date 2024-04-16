Спорт 16 апреля 2024, 17:22 Трусова назвала причину расставания с Кондратюком Трусова заявила, что роман с Кондратюком завершился по его инициативе Alexey Belkin / Business Online / Global Look Press

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Серебряная призерка Олимпийских игр в Пекине в женском одиночном катании фигуристка Александра Трусова рассказала, что уже некоторое время не состоит в отношениях с победителем командного турнира Олимпиады-2022 в составе сборной России Марком Кондратюком. О расставании по инициативе партнера она рассказала в интервью для онлайн-кинотеатра Okko.

«С Марком расстались мы давно. Расстались по его инициативе», — призналась фигуристка.

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Трусова и Кондратюк начали встречаться сразу после окончания Олимпиады в Пекине и провели несколько совместных отпусков, а также часто появлялись вместе на публике.

Ранее олимпийская чемпионка 2014 года Аделина Сотникова сообщила о помолвке с теннисистом Дмитрием Попко. Четыре года назад она решила завершить профессиональную карьеру из-за проблем со здоровьем.