Трудолюбивый боец и настоящий патриот. Спортсмен из Воскресенска стал чемпионом мира по кумитэ

Российская сборная по кумитэ одержала историческую победу на мировом чемпионате по этому виду спорта. Главный вклад в нее внес подмосковный боец Тимур Саядов.

Тренер Алексей Фролов в зале громко кричит что-то на японском своим воспитанникам. Точно так же 13 лет назад он командовал Тимуру Саядову — чемпиону мира в общекомандном зачете по кумитэ. Хотя с появлением очередного титула ничего не изменилось. Тимур по-прежнему — ученик, а Алексей — учитель, почти отец. Отойдя за спину каратиста, нет-нет, да присматривает за его движениями.

«Тимур отличается своей работоспособностью, силой воли, стремлением через боль идти к победе», — отметил наставник.

Источник фото: телеканал «360»

По словам чемпиона мира, тренер всегда поддерживает его на соревнованиях.

Источник фото: телеканал «360»

Тимур Саядов совсем не стремится переезжать из маленького тихого Воскресенска в Москву, чтобы работать со столичными тренерами из сборной. После многократных побед на российских и международных соревнованиях и чемпионского титула, привезенного из Португалии неделю назад, предложений достаточно. Но боец отказывает, не раздумывая. С Алексеем Фроловым вырос, и все успехи и победы, настаивает каратист, во многом — его заслуга.

Источник фото: телеканал «360»

«Я с детства очень любил проводить броски, и в возрасте 12 лет Алексей Федорович это подметил. Благодаря этому я сейчас хорошо бросаю, а как мы знаем у нас в каратэ бросок на оценку — это чистая победа», — сказал Тимур.

Источник фото: телеканал «360»

Сейчас его не победит даже чемпионка России, Европы, победительница и призер многих международных соревнований и мастер спорта по каратэ Светлана Приказчикова. А ведь женщина, чье имя занесено в энциклопедию Лучших людей России, тоже тренировала Тимура все 13 лет на выездных семинарах. Вот и сегодня она приехала на встречу, чтобы поздравить воспитанника с победой. Тимура она назвала примером для подрастающего поколения спортсменов.