«Тройной подбородок интеллектом не оправдать». Канделаки опровергла пластику для ведущих «Матча ТВ»

Генеральный директор канала «Матч ТВ» Тина Канделаки опровергла слова о том, что ведущих телеканала принуждают делать пластику лица. Также она напомнила, что к журналистам федеральных каналов есть классические требования вроде безупречной речи.

Сегодня журналист, сотрудничавший с каналом «Матч ТВ, Алексей Андронов сообщил, что некоторым ведущим настойчиво предложили сделать пластику лица. 14 февраля Андронов заявил, что от эфиров отстранили двух комментаторов с требованием «привести себя в форму».

«Предлагаю коллегам с других площадок не сходить с ума: никаких пластических операций никому делать не надо. Другое дело, что сам факт нахождения человека в кадре диктует ряд требований. Зрителю хочется, чтобы ведущий выглядел свежо, бодро и подтянуто. Умных людей в спортивном телевидении уже не 20 человек, как в 90-е, так что мятую футболку и тройной подбородок интеллектом и эрудицией сегодня не оправдать», — заявила Канделаки в своем Telegram-канале.

Канделаки уверила, что телеведущие в прямом эфире обязательно должны выглядеть бодро, у них не должно быть отекшего лица. По словам Канделаки, канал создает ролевые модели, пропагандирующие образ жизни здорового человека.

Также Канделаки напомнила о том, что к журналистам на федеральном канале есть ряд классических требований: хорошее знание русского языка, отсутствие в речи англицизмов и узкопрофессионального сленга, подтянутость и опрятный внешний вид. Генеральный директор заключила, что пластика никогда не может быть профессиональным требованием. По ее мнению, даже если ведущий сделал операцию, это не может стать инфоповодом, обсуждаемым в эфире. «Это же касается и разговоров о сексуальной ориентации или операциях по смене пола», — подвела итог журналистка.