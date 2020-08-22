Трое российских биатлонистов получили гражданство Румынии

В ведомстве отметили, что спортсмены получили гражданство Румынии и представили все необходимые документы для участия в соревнованиях.

В копилке Елены Чирковой две бронзовые медали Универсиады 2019 года, которая прошла в Красноярске. У Анастасии Толмачевой тоже две бронзовые медали, но чемпионата России 2017 года. Анатолий Оськин принимал участие в летнем чемпионате мира 2013 года.

Одобрять переход спортсменов Союзу биатлонистов России не потребовалось, потому что в последние годы их не привлекали к участию в соревнованиях. В Федерации Румынии отметили, что оформление документов началось еще при прежнем президенте СБР Владимире Драчеве. Сейчас российское ведомство возглавляет Виктор Майгуров.

В этом году российские биатлонисты становились фигурантами крупных скандалов. В феврале за допинг дисквалифицировали Светлану Слепцову, несмотря на то, что она завершила карьеру три года назад. Также за использование запрещенных препаратов поймали Евгения Устюгова. Его отстранили от судейства на зимней Спартакиаде учащихся.

На чемпионате мира в Антхольце полиция провела обыски в гостиничных номерах Александра Логинова и Евгения Гараничева. Так правоохранители проверяли информацию, что тренер Александр Касперович приехал на чемпионат мира не по своей аккредитации. Через некоторое время тренер сам подтвердил, что действительно взял чужой документ.