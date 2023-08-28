Спорт 28 августа 2023, 10:29 Трое россиян заняли первые места в рейтинге лучших вратарей НХЛ Василевский, Шестеркин и Сорокин заняли первые места в рейтинге вратарей НХЛ Unsplash

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Россияне Андрей Василевский, Игорь Шестеркин и Илья Сорокин возглавили топ лучших вратарей Национальной хоккейной лиги по версии NHL Network. Рейтинг опубликовали на сайте НХЛ.

Вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Василевский занял первое место пятый раз подряд. В прошлом сезоне команда голкипера одержала 34 победы. В среднем за матч хоккеист отражал 91,5% бросков при коэффициенте надежности 2,65.

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Шестеркин, выступающий за «Нью-Йорк Рейнджерс», оказался на второй строчке. Его команда одержала 37 побед за сезон. Показатели вратаря — в среднем 91,6% отраженных бросков при коэффициенте надежности 2,48.

Сорокин, играющий за «Нью-Йорк Айлендерс», занял третье место. Команда россиянина победила 31 раз за сезон. В среднем голкипер отражал 92,4% при коэффициенте надежности 2,34.

Еще один россиянин занял восьмое место в рейтинге. Им стал вратарь «Колорадо Эвеланш» Александр Георгиев, сыгравший первый сезон за эту команду. Показатели голкипера — 91,9% отраженных бросков при коэффициенте надежности 2,53.

В конце июня в Нэшвилле состоялась церемония награждения лучших игроков по итогам регулярного чемпионата НХЛ-2022/23. Впервые за 12 лет российские хоккеисты не получили ни одной индивидуальной награды.