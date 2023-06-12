Спорт 12 июня 2023, 10:54 Трое россиян впервые в истории вошли в десятку лучших теннисистов мира Трое российских теннисистов впервые попали топ-10 рейтинга АТР Freepik

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Впервые в истории трое россиян вошли в первую десятку рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Список организация опубликовала на своем сайте.

Даниил Медведев в рейтинге опустился со второй строчки на третью. Андрей Рублев сохранил седьмую позицию. Карен Хачанов улучшил свой показатель, поднявшись с одиннадцатого на десятое место.

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В первой сотне рейтинга ATP оказались еще трое россиян. Аслан Карацев занимает 48-е место, Александр Шевченко — 92-е, Роман Сафиуллин — 99-ю строчку.

Вторая ракетка мира Даниил Медведев вылетел с «Ролан Гаррос», проиграв бразильцу Тиагу Зайбот Вилду. Матч состоялся 30 мая и завершился со счетом 6:7, 7:6, 6:2, 3:6, 4:6. Медведев уступил в первом круге турнира Большого шлема впервые с «Ролан Гаррос» 2020 года.

Карен Хачанов проиграл сербу Новаку Джоковичу на Открытом чемпионате Франции. В четвертьфинале матч завершился со счетом 4:6, 7:6 (7:0), 6:2, 6:4.