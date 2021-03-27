Триумф российских фигуристок назвали победой «женского русского оружия»

Российские фигуристки, занявшие весь пьедестал чемпионата мира впервые в истории женского одиночного катания, продемонстрировали победу «женского русского оружия». Об этом рассказал тренер Елизаветы Туктамышевой Алексей Мишин.

«Я бы высветил это событие как победу женского русского оружия. „Коня на ходу остановит, в горящую избу войдет“, — эти слова Некрасова отлично ложатся на победу наших девочек, которые заняли весь пьедестал почета», — рассказал он в эфире телеканала «Звезда».

Мишин также подчеркнул, что девушки достойно представили страну.

Наши спортсменки выиграли чемпионат мира по фигурному катанию в Стокгольме. Анна Щербакова заняла первое место, набрав 233,17 балла. Серебро завоевала Елизавета Туктамышева с 220,46 балла. На третьем месте оказалась Александра Трусова с 217,20 балла. Чемпионат мира в Швеции стал для Щербаковой и Трусовой дебютным соревнованием такого масштаба на взрослом уровне.

Кроме того, пара дебютантов из России тоже выиграла чемпионат мира по фигурному катанию — Анастасия Мишина и Александр Галлямов. В сумме они набрали 227,59 балла.