Тринадцати российским легкоатлетам отказали в нейтральном статусе после изучения проб

«Причиной отказов указаны ведущиеся в отношении данных спортсменов расследования, связанные с перепроверкой базы LIMS московской лаборатории. В решениях указано, что в рамках ведущихся расследований, возможно, потребуется перепроверка проб данных спортсменов», — сказано в сообщении.

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В список попали 13 россиян. Среди них — олимпийские чемпионки по спортивной ходьбе Елена Лашманова и по прыжкам в высоту Анна Чичерова, Ангелина Жук-Краснова (прыжок с шестом), Антонина Кривошапка (забег на 400 метров), Дарья Нидбайкина (тройной прыжок), Александра Гуляева (забеги на 800 метров и 1500 метров), Екатерина Строкова (метание диска), Алена Гордеева (толкание ядра), Максим Якушев (забег с препятствиями на 3000 метров), Екатерина Конева (прыжок в длину, тройной прыжок), Константин Плохотников (забег на 1500 метров, забег с препятствиями на 3000 метров), Евгения Соловьева (толкание ядра), Екатерина Завьялова (забеги на 800 метров и 1500 метров).

Для Авдеевой, Чичеровой, Коневой, Завьяловой и Гуляевой отягчающим обстоятельством при выдаче нейтрального статуса послужило то, что в прошлом они уже были дисквалифицированы «за нарушение антидопинговых правил».