Трибуну на стадионе ЦСКА закроют на один матч из-за ситуации в игре с «Зенитом»

ЦСКА придется закрыть трибуну «А» от зрителей в следующем домашнем матче РПЛ. Такое решение по итогам игры с москвичей с «Зенитом» вынес дисциплинарный комитет РФС.

Еще на одну встречу трибуна «А» пока закрыта условно.

«За необеспечение общественной безопасности запретить допуск зрителей на секторы трибуны „А“ стадиона „ВЭБ Арена“ на два домашних матча (один реальный против тульского „Арсенала“ 11 декабря, второй условный)», — сообщили в пресс-службе РФС.

Также за нарушение требований безопасности и пиротехнику на трибунах ЦСКА оштрафовали на 535 тысяч рублей. «Зенит» по итогам этой игры тоже не остался без наказания. Команде из Санкт-Петербурга придется выплатить 90 тысяч рублей штрафа за ненормативную лексику.

Фанаты жгли фаеры во время матча ЦСКА с «Зенитом». По неподтвержденным данным, из-за этого трибуну с болельщиками закрыли в конце встречи. Многие фанаты армейцев были задержаны и оштрафованы. После этого футбольные фанаты других клубов стали устраивать акции в поддержку задержанных и оштрафованных болельщиков. Они массово покидали стадион посреди встречи.