Триатлет Пирожков дал совет, как пройти большой ультратриатлон
Известный триатлет, победитель ультратриатлона BalticMan Михаил Пирожков рассказал «Петербургскому дневнику», что следует делать спортсменам, которые намерены пройти «железную дистанцию».
Пирожков заметил, что для ультратриатлона необходима здоровая психика и отсутствие ошибок на этапах.
«Одно дело проплыть по холодной воде четыре километра и совсем другое — 28 километров. В прошлом году ребята так замерзли, что не смогли нормально проехать на велосипеде. А ведь они все молодые и опытные спортсмены, среди них были кандидаты в мастера спорта и мастера спорта. Но, видимо, ультратриатлон для зрелых мужчин, которым за 50 лет», — предположил собеседник издания.
По его словам, дистанцию надо начинать спокойно с пульсом 130-140 ударов в минуту, чтобы грамотно разложиться на дистанции.
«И только когда чувствуешь готовность на все сто процентов, „иди и получай удовольствие“, как говорят у нас в триатлоне», — добавил Пирожков.