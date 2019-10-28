Три тренера и футболисты академии «Зенита» отправились на стажировку в «Шальке»

По данным издания, на недельную стажировку в Германию отправились молодые футболисты Дмитрий Васильев, Рони Михайловский и Игорь Воробьев, а также три тренера — Константин Линев, Максим Мосин и Марат Лазарев.

Старший тренер академии «сине-бело-голубых» Василий Костровский рассказал, что спортсмены будут интегрированы в тренировочный процесс. Тренера также будут участвовать в этом процессе, чтобы лучше узнать его изнутри.

Отмечается, что ранее в Петербург для обмена опытом приезжали игроки из «Шальке».