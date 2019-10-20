Три спортсмена из Подмосковья заняли первые места в юношеском турнире по боксу

В Химках завершился юношеский турнир по боксу. На ринг выходили спортсмены 16-17 лет. Поединки длились всю неделю и накануне прошли финальные схватки.

Источник фото: телеканал «360»

В Химках собрались спортсмены из всех уголков необъятной России. Участники турнира демонстрировали подготовку, соответствующую спортивным разрядам. На ринг выходил химчанин Игорь Кузнецов. Юноша буквально живет боксом. Ведь всегда рядом — отец, он же тренер. Кстати, они тезки.

«Начал заниматься в возрасте семи лет. Пришел на тренировку, и бокс заинтересовал меня», — рассказал Игорь Кузнецов, участник соревнований.

Его тренер отзывается о нем хорошо, хвалит за старательность.

«Тренируется с отдачей, хорошо. Делает все, чтобы повысить свой уровень, как боксер и как человек», — отметил Игорь Кузнецов, тренер Игоря Кузнецова.

Источник фото: телеканал «360»

Еще один представитель Подмосковья — Роберт Додолян из Люберец. Парень на ринге уже более шести лет. Рассказал, что в секцию его привели родители, и в этот вид спорта влюбился с первого взгляда.

После боя Роберт сказал, что тот ему дался легко, а вот путь к победе был долгим и тернистым. Но годы тренировок дали свои плоды.

«Хорошую подготовку прошел. Настрой был очень хороший, заряженный», — поделился Роберт Додолян, участник соревнований.

Игорь Кузнецов потерпел поражение на этот раз, а вот Роберт Додолян занял первое место в своей весовой категории. Всего таковых с десяток. Золото взяли три представителя Московской области.

Источник фото: телеканал «360»

Кроме того наши спортсмены завоевали одну серебряную, и одну бронзовую медали. Но это только начало пути юных бойцов. Те, кто побывал на пьедестале в этих соревнованиях, получат шанс проявить себя на турнире следующего уровня.

«Они получают путевку на всероссийские соревнования, которые состоятся в Санкт-Петербурге в начале декабря», — уточнил Виталий Краснов, старший тренер спортивного общества профсоюзов «Россия».

Тренер делится итогами турнира — такие соревнования не только возможность проявиться самородкам в этом виде спорта, но и усовершенствовать свои навыки. Спортсменам стоять на месте нельзя, ведь стабильность — это только иллюзия победы, а настоящий успех — в умении идти вперед.