В список главных претендентов на приз лучшему вратарю чемпионата НХЛ следующего сезона попали сразу три российских хоккеиста. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на американские СМИ.

По мнению журналистов, наибольшие шансы выиграть «Везину Трофи» есть у Игоря Сорокина из «Айлендерс», Андрея Василевского из «Тампы Бэй» и Игоря Шестеркина из «Рейнджерс». Отмечается, что также на победу претендует вратарь «Ванкувера» Тэтчер Демко.