Спорт 14 июня 2023, 22:29 Три российских теннисиста оказались в топ-10 лучших игроков мира

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ATP (Ассоциация теннисистов-профессионалов) обнародовала новый рейтинг лучших игроков в мужском одиночном разряде. Об этом сообщила «Политика Сегодня».

Рейтинг возглавил сербский спортсмен Новак Джокович, который недавно победил на Открытом чемпионате Франции. На второй позиции оказался испанец Карлос Алькарас. Третье место получил россиянин Даниил Медведев. В список также попали два его соотечественника Андрей Рублев (шестое место) и Карен Хачанов (10-е место).