Три российских футболиста попали в топ-50 восходящих звезд UEFA
В опубликованный на сайте UEFA список вошли восходящие звезды из клубов «Барселона», «Боруссия», «Милан», «Аякс», «Реал», «Ливерпуль» и многих других.
В рейтинге указан защитник Игорь Дивеев, который провел 65 матчей за ЦСКА и два в составе сборной.
«Дивеев, центральный защитник, стал одним из ключевых игроков ЦСКА в 2020 году. Он дебютировал в России и был признан лучшим молодым игроком российской премьер-лиги», — сказано в релизе UEFA.
Полузащитник Станислав Магкеев сыграл за «Локомотив» 30 матчей.
«Магкеев, бывший тхэквондист, может занимать различные позиции — в центре защиты, как защитник или опорный полузащитник», — охарактеризовали его составители топ-50.
Защитник Роман Евгеньев провел 52 игры за «Динамо» и одну за сборную России.
«Ставший капитаном московского „Динамо“, Евгеньев непробиваем в защите и опасен на штрафной площадке соперника. Дебютировал в России в ноябре», — написали эксперты.
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