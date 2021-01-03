Три российских футболиста попали в топ-50 восходящих звезд UEFA

Группа репортеров, корреспондентов и редакторов UEFA.com со всего континента приняла участие в составлении списка из 50 самых перспективных молодых футболистов. Они включили в него трех российских спортсменов — Игоря Дивеева, Станислава Магкеева и Романа Евгеньева.

В опубликованный на сайте UEFA список вошли восходящие звезды из клубов «Барселона», «Боруссия», «Милан», «Аякс», «Реал», «Ливерпуль» и многих других.

В рейтинге указан защитник Игорь Дивеев, который провел 65 матчей за ЦСКА и два в составе сборной.

«Дивеев, центральный защитник, стал одним из ключевых игроков ЦСКА в 2020 году. Он дебютировал в России и был признан лучшим молодым игроком российской премьер-лиги», — сказано в релизе UEFA.

Полузащитник Станислав Магкеев сыграл за «Локомотив» 30 матчей.

«Магкеев, бывший тхэквондист, может занимать различные позиции — в центре защиты, как защитник или опорный полузащитник», — охарактеризовали его составители топ-50.

Защитник Роман Евгеньев провел 52 игры за «Динамо» и одну за сборную России.

«Ставший капитаном московского „Динамо“, Евгеньев непробиваем в защите и опасен на штрафной площадке соперника. Дебютировал в России в ноябре», — написали эксперты.

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